Analyse: voor Prosus valt schade in Rusland mee

Door Wouter van Bergen

Het duurde even, maar uiteindelijk kwam ze toch: de onvermijdelijke mededeling van Prosus dat het wegloopt van zijn belang in de Russische VK Group, eigenaar van social medianetwerk Vkontakte, ook wel bekend als het ’Russische Facebook’. Drie bestuurders die namens Prosus in de board zaten, zijn er weg. De waarde van het belang dat nog voor $769 miljoen in Prosus’ boeken stond, wordt afgeschreven naar nul.