Ahold Delhaize doet vooral goede zaken in VS, rekent op hogere winst

Ahold Delhaize zette een omzet van 22,4 miljard euro in de boeken. Dat was op jaarbasis 9,1 procent meer als je wisselkoerseffecten buiten beschouwing laat. Maar door de duurdere dollar gingen de opbrengsten bij elkaar met bij 21 procent omhoog. Supermarkten van het concern wisten in de meetperiode de vergelijkbare verkopen met gemiddeld 7,9 procent op te voeren.

Ahold merkt met name dat de verkopen in de Verenigde Staten robuust waren. In Europa was er volgens het bedrijf weer sprake van groei ondanks de moeilijke vergelijkingsbasis met een jaar eerder toen het bedrijf uitstekend presteerde. De onlineverkopen stegen met bijna 17 procent.

"Lage consumentenprijzen"

Dit vindt DFT-verslaggever Pascal Kuipers:

„Ahold Delhaize is optimistisch over de kwartaalresultaten, maar topman Frans Muller blust dit wat af door te verwijzen naar de bekende stapeling van crises die alle bedrijven en consumenten raken. Hij roept leveranciers op om hun verantwoordelijkheid te nemen om consumentenprijzen zo laag mogelijk te houden. Ahold Delhaize doet dat door scherp in te kopen en veel aandacht te geven aan eigen merken – die voor de klant goedkoper zijn en de winkelier meer marge opleveren. Hoewel het vierde kwartaal zowel een WK Voetbal als de feestdagen in december bevat, zal de bijdrage daarvan aan het verwachte resultaat in het vierde kwartaal onder voorbehoud zijn.”

Albert Heijn

De onderliggende winst van het bedrijf kwam uit op 696 miljoen euro. Dat was ruim een kwart meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in Europa merkte het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com dat de marges wat onder druk stonden door de hogere energieprijzen en uitdagende macro-economische omstandigheden.

Voor het hele jaar rekent Ahold Delhaize op een dubbelcijferige winstgroei, waar eerder op een percentage tussen de 4 en 6 procent werd gerekend. Het concern kondigde verder aan vanaf volgend jaar voor 1 miljard euro aan eigen aandelen in te gaan kopen.