Tata Steel zet hoogovens tandje lager

Dat meldt een woordvoerder van het bedrijf.

Tata Steel wordt gedwongen tot het terugbrengen van de productie, omdat een deel van zijn klanten, met name de autoindustrie, de poorten van hun fabrieken heeft gesloten door de corona-crisis.

De woordvoerder wil niet zeggen met hoeveel procent de capaciteit wordt teruggeschroefd, die informatie is ’te concurrentiegevoelig’. Ook hoeft er geen personeel thuis te zitten, een licht opgelopen aantal ziekmeldingen en zorgt ervoor dat alle handjes kunnen worden ingezet.

Tata Steel Nederland is in een conflict verwikkeld met haar Europese hoofdkantoor, over een sanering. Volgens de laatste plannen moeten er 975 banen verdwijnen in ons land, iets waar de vakbonden, de ondernemingsraden en de Nederlandse directie niet mee akkoord gaan.