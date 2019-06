Softwarefout vermoedelijk oorzaak storing KPN

Rotterdam - Een softwarefout is de vermoedelijke oorzaak van de storing die maandag urenlang alarmnummer 112 platlegde. Door die fout in het zogeheten routeringsplatform, dat alle inkomende telefoongesprekken doorstuurt naar hun bestemming, werkte het telefoonnet niet. Het routeringssysteem is viervoudig uitgevoerd, maar de fout trad waarschijnlijk tegelijkertijd in alle systemen op. KPN zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren.