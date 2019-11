Alpha Bank bijna af van bulk slechte leningen

Het bundelen en doorverkopen van een stapel schulden, ook wel securisatie genoemd, maakt onderdeel uit van een bredere reorganisatie. Voor de opknapbeurt is drie jaar uitgetrokken. De overeenkomst omvat onder meer ook de verkoop van zogeheten Tier 2-obligaties en wijzigingen in het management. Volgens Alpha Bank laat het door de ingrepen de financiële crisis achter zich en gaat de blik nu op het verbeteren van de winstgevendheid.

Griekse banken worstelen al langer met het aflossen van slechte leningen. Dit beperkt ze ook in hun vermogen om nieuwe kredieten te verstrekken. De Griekse overheid kreeg goedkeuring van de Europese Unie voor een herstelprogramma waarmee 12 miljard euro is gemoeid. Dat geld is bedoeld om geldschieters te helpen oninbare vorderingen in effecten te verpakken, Daarbij staat de Staat grotendeels garant.