’Aandeelhouder in slechtste scenario $500 miljard kwijt’

Vanwege de grote onzekerheid komt Janus Henderson met een bandbreedte met een beste en slechtste scenario voor de verwachtingen voor 2020. Volgens het beste scenario dalen de dividenden dit jaar wereldwijd met 15% tot $1,21 biljoen, dat is een daling van $213 miljard. In het slechtste scenario is er dit jaar sprake van een terugval van 35% tot $933 miljard.

Technologie en voeding springen er met betalingen goed uit. Microsoft zal mogelijk tot de grootste uitkeerders van dividend gaan behoren. Shell verliest zijn positie als trouwste uitkeerder van dividend aan aandeelhouders.