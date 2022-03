Russische grootaandeelhouder Hak betreurt oorlog Oekraïne

Hak erkent dat de situatie leidt tot vragen of het concern iets van de sancties merkt, of in de nabije toekomst zal gaan merken en over de rol van Shtengelov. Hak benadrukt dat het concern financieel en operationeel volledig autonoom is. Het bedrijf haalt ook geen materialen en producten uit Rusland en heeft ook geen bankrekening in het land. Het heeft eigen financiering en kredietfaciliteiten bij ING en Rabobank, zo laat het weten.

Verder benadrukt Hak dat de strategie van het bedrijf is gericht op groei in de Benelux en in Duitsland. Investeringen worden vanuit eigen middelen gedaan en er wordt ook geen dividend aan de Russische aandeelhouder uitgekeerd.

Bekijk ook: Groenten van Hak in Russische handen

In een brief zegt Shtengelov dat alles op alles moet worden gezet om de waanzin in Oekraïne te stoppen. De directie van Hak-moeder Neerlands Glorie Groente & Fruit staat achter de uitlatingen van de Rus. Verder maakte Hak bekend vanaf vrijdag met een zestal vrachtwagens voedselpakketten te zullen sturen naar de slachtoffers in Oekraïne. Dat gaat om ongeveer 150.000 Hak-eenheden.