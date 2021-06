Premium Binnenland

Zeldzame kleurenvideo van Telegraafrellen in ’66 duikt op in nalatenschap

De roerige jaren 60 met de beruchte Telegraafrellen in 1966 zijn levendig in beeld gebracht in een zeldzame kleurenvideo. Die is op 14 juni 1966 gemaakt door Amsterdammer Karel Bieling (1941-2005) en in handen gekomen van het Amsterdamse Stadsarchief.