Applied Materials profiteert van 5G

Applied Materials wordt gezien als een barometer voor de halfgeleiderindustrie. "We zijn optimistisch over 2020, met een toename van investeringen gedurende het hele jaar", aldus topman Gary Dickerson. Het bedrijf rekent op een winst in het eerste kwartaal van het boekjaar van ongeveer 4,1 miljard dollar, met een bandbreedte van 150 miljoen dollar erboven of eronder. De aangepaste winst per aandeel komt waarschijnlijk uit tussen de 0,87 dollar en 0,95 dollar.

In het vierde kwartaal van het boekjaar van Applied Materials, dat eind oktober eindigde, zakte de omzet van de onderneming marginaal tot ruim 3,7 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,80 dollar.