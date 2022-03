Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaanse cocktailmarkt moet beurskoers Bols opkikker geven Voor Lucas Bols is ’de bartender de influencer’

Door Edwin van der Schoot

AMSTERDAM - Hij mikt weliswaar steeds meer op de gewone consument, maar heeft het marketingvizier vooral op de bartender gericht. Want die moet als een influencer de likeuren van Lucas Bols kiezen om zijn cocktails te maken en die aan klanten voor te zetten. Die cocktails zijn namelijk goed voor driekwart van de omzet. Topman Huub van Doorne over de achterblijvende beurskoers, de dalende verkoop van jonge jenever, en hoe de cocktailmarkt in de Verenigde Staten zijn bedrijf harder moet laten groeien.