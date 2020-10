Webwinkel Zalando spint garen bij coronacrisis

Zalando Ⓒ Hollandse Hoogte /ANP

BERLIJN (AFN) - Webwinkelbedrijf Zalando is nog positiever gestemd over zijn resultaten in heel 2020. Door de coronacrisis wordt veel meer online gewinkeld door mensen en daar profiteert de Duitse modewinkel van. De winstverwachting wordt nu opnieuw naar boven bijgesteld, na een naar eigen zeggen buitengewoon sterk en winstgevend derde kwartaal.