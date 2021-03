Dubai - De druk op sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum (71), de emir van Dubai die zijn eigen dochters zou hebben ontvoerd, wordt verder opgevoerd door koninklijke inmenging in het Midden-Oosten. Ook de Jordaanse koningin Noor (69) vraagt zich inmiddels openlijk af wat er aan de hand is in deze steeds grotere internationale rel.