Sterke afname van langdurig werklozen naar laagste niveau in tien jaar

In totaal waren er 348.000 werklozen in het tweede kwartaal van 2023. Hiermee is het aantal werklozen in de afgelopen tien jaar ruim gehalveerd. Het aantal langdurig werklozen is relatief sterk afgenomen: van 240.000 in het tweede kwartaal van 2013 naar 47.000 in 2023. Het aantal werklozen dat minder dan twaalf maanden werkloos is, nam in diezelfde periode af van 484.000 naar 288.000.

De totale groep werklozen is gemiddeld genomen jonger dan tien jaar geleden. Deze verjonging is alleen zichtbaar bij werklozen die nog maar kort (dus minder dan twaalf maanden) zonder werk zitten. In het tweede kwartaal van 2023 was 48% jonger dan 25 jaar, terwijl dit in 2013 nog 38% was.

Werklozen

Langdurig werklozen zijn gemiddeld ouder dan mensen die kort werkloos zijn. Bovendien is het aandeel 45-plussers onder de langdurig werklozen iets toegenomen in de afgelopen tien jaar.

Werklozen waren in het tweede kwartaal van 2023 gemiddeld hoger opgeleid dan tien jaar geleden. Zo had 31% een hoog onderwijsniveau, in 2013 was dat 20%.

Zowel onder langdurig werklozen als onder diegenen die korter dan een jaar op zoek naar werk zijn, nam het aandeel hoogopgeleiden toe, maar de toename was het sterkst onder langdurig werklozen.

In het tweede kwartaal van 2023 was 29% van de mensen die kortdurend werkloos waren hoogopgeleid. Onder langdurig werklozen was dit 40%.