Spaarrentes knallen omhoog: soms wel 0,5% extra

De spaarrentes volgen daarmee de rentes die huiseigenaren betalen over hun hypotheek. In tegenstelling tot de eerste twee kwartalen van dit jaar zijn het derde kwartaal van dit jaar veel rentetarieven van opvraagbare spaarrekeningen aangepast. In bijna alle gevallen ging het om renteverhogingen, waarbij het rentetarief in sommige gevallen wel met 0,5% omhoog is gegaan. Momenteel ligt de gemiddelde rentevergoeding bij een saldo van € 10.000 net boven 0,2%. Daarmee ligt de gemiddelde rente bijna vier keer zo hoog als een jaar eerder. De hoogst verkrijgbare rente voor een opvraagbare spaarrekening zonder beperkende voorwaarden ligt nu op 0,65% en wordt zowel vergoed op de spaarrekening bij de Estse Bigbank als bij de Franse Renault Bank. Deze rekeningen zijn te openen via het bankenplatform Raisin.

In het begin van dit jaar waren er nog dertien producten met een spaarrente van -0,50% boven een bepaald spaarsaldo. Deze negatieve rente is stapsgewijs of in één keer gedurende dit jaar aangepast door de verschillende aanbieders. Dit heeft ervoor gezorgd dat de negatieve spaarrentes per 1 oktober niet meer voorkomen bij opvraagbare spaarrekeningen. Of dit betekent dat we hier voorgoed vanaf zijn, kan MoneyView niet zeggen.

Voor langetermijndeposito’s is de rente in het derde kwartaal tachtig keer gewijzigd, terwijl er in heel 2021 maar honderd wijzigingen zijn geregistreerd. Deze liepen op tot een stijging van 1%. Ook hier bieden de buitenlandse aanbieders de hoogste rentes. Een jaar geld vastzetten kan 2,25% rente opbrengen. Tien jaar vast levert maximaal 2,75% op.