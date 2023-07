Air France-KLM wil loyaliteitsprogramma deels te gelde maken

PARIJS (ANP) - Air France-KLM wil 1,5 miljard euro ophalen door zijn loyaliteitsprogramma Flying Blue te gelde te maken. Het luchtvaartconcern is in exclusieve gesprekken met investeerder Apollo daarover. Maar de database met klantgegevens blijft in handen van Air France-KLM, bezweert het bedrijf.

