Verzekering betaalt niets na ’juwelenroof’

De man claimde naast de sierraden ook een opengebroken kluis en andere inbraakschade (beeld ter illustratie)

Amsterdam - Een man dacht wel even een halve ton aan sieraden plus inbraakschade te kunnen verhalen op zijn inboedelpolis bij Achmea. De verzekeraar vermoedde een sluwe truc en betaalde niets uit. Terecht, oordeelt het gerechtshof in Arnhem.