Beursblog: AEX zet weg omhoog voort met Prosus als uitblinker

Column: belegger, kent u TINA nog?

Vakantie is om bij te lezen. Boven op mijn stapel lag een boek over beleggen in tijden van lage verwachte rendementen. Beroepsdeformatie. Wat doet u? Meer risico nemen omdat er toch rendement nodig is? Of genoegen nemen met minder? Het is een duivels dilemma.