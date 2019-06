Han Busker (r.) en Tuur Elzinga van vakbond FNV: „Het is dit akkoord of geen akkoord.” Ⓒ Menno Bausch

UTRECHT - Het is alles of niets bij de stemming over het pensioenakkoord. Als de FNV-leden de deal afwijzen, zijn alle afspraken rond pensioen, AOW en zware beroepen van tafel.