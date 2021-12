Premium Het beste van De Telegraaf

Energie-expert Martien Visser: Aardgas nog ’ruggengraat’ van Nederland: ’Uitschieters in gasprijs blijven’

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Martien Visser (63) geldt als datagoeroe van de energiewereld. Dagelijks deelt hij kleurrijke diagrammen en verrassende positieve energiefeitjes over de Nederlandse groei panklaar op Twitter. De lector in energietransitie is echter bezorgd. „Deze hoge gasprijsuitschieters zullen blijven”, waarschuwt hij. „En we zijn nog héél lang afhankelijk van aardgas.”