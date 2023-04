Minder bedrijven bankroet: meeste faillissementen in handel en industrie

In maart werden volgens het CBS 69 bedrijven minder failliet verklaard dan in februari. Dat is een daling van 25 procent. Daarmee lijkt de periode met weinig bankroeten die begon tijdens de coronapandemie nog steeds niet echt ten einde.

Na augustus vorig jaar is het aantal faillissementen wel vier maanden op rij gestegen tot het hoogste niveau na mei 2020. Maar in de daarop volgende maanden ging het aantal faillissementen weer op en neer, zonder dat het CBS er een duidelijke lijn in kan ontdekken.

Beperkt

De gemelde CBS-cijfers zijn wel gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen. Veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er de ene maand meer dan in de andere maand.

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 44. Dat is 29 procent minder dan in februari. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in maart de meeste faillissementen uitgesproken in de sector industrie.

Dat het aantal faillissementen tijdens corona vrij beperkt was had onder andere te maken met de coronasteun vanuit het kabinet waardoor ook bedrijven die in de basis niet gezond waren overeind konden blijven. Inmiddels worden bedrijven niet meer vooral geplaagd door corona, maar door het flinke oplopen van de energieprijzen en de hoge inflatie in het algemeen. Daarvoor heeft de overheid eveneens steun opgetuigd.

Mogelijk dat het aantal bankroeten later dit jaar wel hard gaat oplopen. Kredietverzekeraar Atradius voorspelde onlangs in een rapport dat Nederland dit jaar te maken krijgt met fiks meer faillissementen dan vorig jaar.