Weekblik: aanhoudende opmars aandelen doet sombere beleggers pijn

Veel vermogensbeheerders zijn overvallen door de mooie opmars van de aandelenkoersen in de afgelopen paar weken. „De sombere voorspellingen over een recessie komen vooralsnog niet uit”, meldt beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING, die denkt dat het goede beursklimaat nog even zal aanhouden.