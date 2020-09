Ⓒ Foto EPA

Nadat de OPEC de verwachting voor de vraag naar olie verlaagde, kwam het Internationaal Energie Agentschap er overheen met het vooruitzicht dat het herstel van de vraag tegenvalt. Ook BP-topman Bernard Looney zei dat de vraag naar olie in de komende jaren mogelijk alleen maar daalt. Of dat zo is, hangt sterk af van de politiek.