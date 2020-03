KLM-personeel: drastische maatregelen

Maandag was er een eerste overleg met de vakbonden over de ingrepen, die nodig zijn om de coronacrisis te overleven. Dit is nodig omdat KLM de komende tijd nog maar 10 tot 20% van het normale aantal vluchten uitvoert, zo heeft topman Pieter Elbers aan de bonden laten weten.

„Het zijn zeer ingrijpende maatregelen en wij realiseren ons dat dat gevolgen van de ingrepen voor de KLM-ers groot zullen zijn”, meldt de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel maandagavond. „Wij zijn overtuigd van de ernst van de situatie en voelen ons verantwoordelijk voor de continuïteit van het bedrijf.” De werktijdverkorting geldt voor 28.000 man.

KLM ziet zich door de coronaproblemen genoodzaakt veel van zijn vluchten te annuleren. In eerste instantie ging het vooral om vluchten van en naar China, maar ook binnen Europa, de Verenigde Staten en India wordt nu nauwelijks meer gevlogen. Omdat het aantal boekingen is teruggevallen, komt er geen geld binnen. De luchtvaartmaatschappij wil zo veel mogelijk geld in kas proberen te houden.

„Het zijn geldbesparende, tijdelijke maatregelen”, zegt voorzitter Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaartechnici. „Het zijn zware maatregelen die nodig zijn zodat de werknemers in de toekomst ook nog een baan hebben.”

Maar voorman Reinier Castelein van vakbond De Unie vreest dat de werktijdverkorting nog maar het begin is. Er is namelijk nog geen zicht op wanneer de coronapandemie voorbij is. „De bodem is nog niet bereikt en het is onzeker wanneer we weer de lucht in zullen gaan”, zegt Castelein.

Dinsdag wordt er met vakbonden verder gesproken over het uitstellen van de uitbetaling van de winstdeling over vorig jaar. Ook worden tot 2000 banen geschrapt. Investeringen in het onderhoudsbedrijf worden stopgezet, alsmede andere niet-kritieke investeringen.