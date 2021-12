Premium Het beste van De Telegraaf

Snellere overgang van Tata Steel op waterstof, scepsis bij wetenschap

Amsterdam - Tata Steel zegt in IJmuiden versneld over te kunnen op ’groen staal’, zonder de vervuilende steenkoolproductie. Terwijl scepsis heerst over Tata’s beloften voor drastisch minder CO2-uitstoot, draait intern een speciaal project overuren, met jacht op waterstofinstallaties en gespecialiseerd personeel.