Beursblog: kooplust Prosus helpt AEX bij wegpoetsen verlies

Door Redactie DFT

Onder aanvoering van Prosus werkt de AEX donderdag in de late ochtendhandel het verlies weg. Beleggers zijn verder in afwachting wat de Europese centrale bank vanmiddag te melden heeft over de hard opgelopen inflatie en de afbouw van de monetaire steun. Vooral chipfondsen en Philips zitten in de achterhoede.