’Ik kan zonder stress leven en doen wat ik wil’

De 21-jarige Bryan du Chatenier, beter bekend als dj Trobi, is overgestapt van house naar urban. Ⓒ EIGEN FOTO

Zijn eerste urban album is klaar, maar de 21-jarige Bryan du Chatenier, beter bekend als dj/producer Trobi wacht de lancering af tot de coronapandemie ten einde is. Geduld had hij ook met zijn eerste liedje. „Ik heb het naar alle managers gestuurd die ik kende en ze net zolang gestalkt tot ze het wilden luisteren.”