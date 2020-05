Ontslaggolf in VS zet onverminderd voort

Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel deden er vorige week 3,2 miljoen Amerikanen een beroep op een uitkering. Vooraf werd op een toename van 3 miljoen gerekend. In de voorafgaande week ging de teller nog naar 3,8 miljoen WW-aanvragen.

Met de voorzichtige herstart van de economie in een aantal Amerikaanse staten is de ontslaggolf iets minder heftig dan in voorgaande weken. In totaal hebben sinds begin maar meer dan 30 miljoen Amerikanen een uitkering aangevraagd.

Morgen staan de officiële Amerikaanse werkgelegenheidscijfers over de maand april op het programma. Er wordt voorzien dat het werkloosheidspercentage omhoog zal schieten naar 16% van de beroepsbevolking en dat er meer dan 20 miljoen banen verloren zijn gegaan.

Philip Marey, econoom bij Rabobank, houdt er rekening mee dat in de komende weken het aantal WW-aanvragen geleidelijk zal gaan dalen door de versoepeling van de lockdown in de VS. Aan de andere kant wijst hij er op dat vooral in de noodlijdende toeristische sector het banenleed groot zal zijn.