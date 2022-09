Robot Erica leert wanneer lachen gepast is

„Empathie is van het grootste belang voor kunstmatige intelligentie voor conversaties”, zegt onderzoeker Koji Inoue, een assistent-professor aan de Universiteit van Kyoto bij de studie intelligentiewetenschap en technologie. „Conversatie is gelaagd en bestaat niet slechts uit correcte reacties. Robots kunnen zich inleven in mensen door te lachen. Dat kan niet met een chatbot, die slechts op tekst gebaseerd is.

Lachsituaties

De onderzoekers gebruikten kunstmatige intelligentie om gelach te detecteren, te beslissen of de robot zou moeten lachen en ook welk soort gelach gepast zou zijn. Vier korte dialogen van echte mensen met Erica werden gebruikt om het systeem te testen. De test ging goed, maar de experts zeiden wel dat er nog een lange weg te gaan is om echt natuurlijke lachsituaties te creëren.

„Robots zouden eigenlijk een individueel karakter moeten hebben. Dat kunnen ze krijgen door hun doen en laten tijdens gesprekken, zoals lachen, oogopslag, gebaren en spreekstijl”, aldus dr. Inoue. „Maar het is niet makkelijk. Het kan nog wel meer dan tien of twintig jaar duren voordat we eindelijk een informeel gesprek met een robot kunnen voeren, zoals we dat met een vriend zouden kunnen.”