Bouwpensioenfonds weigert vergissing terug te draaien: ’Het klopt, maar het is zeer onredelijk’

Premium Financieel

Column: met een kortere werkweek haalt iedereen zijn pensioen

Mijn column van twee weken geleden ging over langer werk; nut en noodzaak. De CNV pleitte vorige week voor een 30-urige werkweek. Daar ben ik het mee eens. In de huidige tijd en omdát we (zo) lang moeten blijven werken is 30 uur voor tweeverdieners prima (te doen).