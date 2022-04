Door corona meer geld in eigen tuin

Directeur Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland: „Toen de corona uitbrak, gingen we massaal thuis aan het werk en niet meer op vakantie of uit eten. Huizen werden mooi gemaakt, de zolder opgeruimd en ook in de tuin ging men aan de slag.” Die nieuwe hobby zag Van der Heide terug in de recordopbrengst van 2020, toen deze steeg met 20%.

Maar ook in het tweede coronajaar zat er nog steeds groei in, en kwam er nog eens 3% bovenop. „Mensen hebben het tuinieren definitief herontdekt en zijn ook aan het moestuinieren geslagen!”

Bekijk ook: Recordomzet in sierteelt door peperdure bloemen

Daarnaast zag hij een groei in de groene aanpak van de particuliere tuin. „Het vergroenen van de tuin was in 2021 een trend. Dat zagen we terug in de verkoop van bijvoorbeeld regentonnen en sedum daken. Die daken zorgen voor absorptie van warmte.”

Online groen

De trend van groene vingers zag Van der Heide duidelijk terug in de bestedingen van 2021. „De tuin is een verlengstuk van de woning geworden, dus er werden ook veel zaken als mooie potten en schalen aangeschaft.”

De extra omzet zou gaan om €800 miljoen voor de 700 tuincentra samen. Daarnaast werd online meer besteld dan ooit en was ook daar een groei te zien van 29%.