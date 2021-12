Vleesverwerker Nijland Food failliet, 180 werknemers op straat

Het faillissement is, ook met het oog op de decembermaand waarin medewerkers in loondienst doorgaans een eindejaarsuitkering krijgen, "heel erg jammer", aldus een woordvoerder van Wadinko. Die investeerder heeft 40 procent van de aandelen van Nijland Food in handen.

Nijland werd opgericht in 1978 als poeliersbedrijf. Sinds 2016 ontwikkelde het bedrijf ook vegetarische producten. Het bedrijf leverde ook aan klanten in België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en in het Midden-Oosten.

Een deel van de oorzaak van het faillissement ligt bij het verlies van twee belangrijke klanten, supermarktketen Nettorama en producent van plantaardige producten Schouten Europe. Deze hebben volgens de woordvoerder andere leveranciers gekozen. Verdere informatie kon de woordvoerder niet geven.

Het is nog niet duidelijk wat er met de werknemers gaat gebeuren. Nijland Food was zelf nog niet bereikbaar voor commentaar.