Forse groei clouddiensten stuwt omzet Microsoft

REDMOND (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Techbedrijf Microsoft heeft in het slotkwartaal van vorig jaar, het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, opnieuw goede zaken gedaan met zijn clouddiensten. Door een nieuwe golf van het coronavirus in veel landen was er weer meer aandacht voor thuiswerken en thuisonderwijs. De vraag naar de diensten van Microsoft steeg daardoor flink.