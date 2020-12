Ⓒ FOTO HH/ANP

Amsterdam - Nederland was voor de coronacrisis al ’Europees kampioen thuiswerken’. Na de vaccinaties zal die trend doorzetten, voorspelt vastgoedadviseur Colliers in een rapport over het effect van thuiswerken op onze kantorenmarkt. Die zal volgens de onderzoekers meewerken aan een stijging van de kantorenleegstand in Nederland.