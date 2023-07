Duurzame bank Triodos keldert nog verder in waarde, al 75% eraf

Nadat certificaathouders ruim twee jaar hun stukken niet meer kwijt konden, werd de handel drie weken hervat via een externe handelsplaats, waar wekelijks op woensdag een nieuwe prijs wordt bepaald. Daar kelderde de prijs direct naar €50 per stuk, om een week later te zakken naar €30. Met €22,50 werd vandaag een nieuw dieptepunt bereikt.

Van grootschalig dumpen van de certificaten lijkt vooralsnog toch weinig sprake. De prijs die voor deze week tot stand kwam, was op basis van zo’n 12.000 van de 15 miljoen certificaten die Triodos heeft uitgegeven en de meeste bezitters lijken hun stukken niet aan te bieden.

Schadeclaim

Voorafgaand aan de hervatting van de handel waarschuwde Triodos voor ’een hobbelige rit’ voor de koers. Tegen Triodos zijn met name in Spanje al veel rechtszaken aangespannen, waarbij de bank regelmatig tot schadevergoeding is veroordeeld. In Nederland diende al een zaak bij de Ondernemingskamer en bereidt minimaal één stichting een schadeclaim voor tegen voormalige bestuurders van de bank. Een woordvoerder van Triodos zei niet te kunnen reageren op de koers.