Werkvraag: moet ik echt in mediation met mijn collega?

Door Edith van Schie Kopieer naar clipboard

Met een van onze medewerkers loopt het niet lekker. Daarom hebben we gesproken over beëindiging van zijn dienstverband. Hij leek ontvankelijk voor ons voorstel, maar een dag later meldde hij zich ziek. Hij is nog steeds ziek en de bedrijfsarts zegt dat we een mediationtraject in moeten. Ik zie daar niks in. Ben ik verplicht?