Lufthansa stoot Europese cateringtak af

De Duitse maatschappij voert onder meer de dunne marges bij het onderdeel op als reden voor de verkoop. Daarbij wil het concern zich richten op zijn luchtvaartactiviteiten.

In de cateringsector is sprake van moordende concurrentie. Dit komt ook doordat prijsvechters meer marktaandeel winnen op korte vluchten. Reizigers zijn in mindere mate bereid om te betalen voor eten en drinken op die routes. Verder dwingen maatschappijen de cateraars steeds vaker om de prijzen voor hun diensten te verlagen.

LSG Sky Chefs heeft wereldwijd 35.000 mensen in dienst, waarvan 9500 in Europa. Naast Gategroup zouden ook het Arabische Dnata en het Oostenrijkse Do & Co hebben geaasd op het Lufthansa-belang.