Norwegian Air rekent in oktober weer op MAX

Kjos gaf zeventien jaar leiding aan Norwegian. Hij blijft aan als adviseur van de voorzitter. Financieel directeur Geir Karlsen wordt op interim-basis de nieuwe topman. Hij krijgt steun van voorzitter Niels Smedegaard die een actievere rol zal gaan spelen in het management van Norwegian.

De prijsvechter verlaagde zijn groeiprognosedoel naar 0 tot 5 procent waar eerder op 5 tot 10 procent werd gerekend. De winst in het tweede kwartaal kwam uit op 73,2 miljoen Noorse kroon (7,6 miljoen euro). Dat is ruim drie keer minder dan een jaar eerder, maar meer dan waar rekening mee werd gehouden.

Kostenpost

Het aan de grond moeten houden van 18 MAX-toestellen zorgde voor een kostenpost van circa 400 miljoen Noorse kroon. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een impact op de resultaten van 700 miljoen kroon. De prijsvechter verwacht dit jaar nog zes nieuwe MAX-toestellen geleverd te krijgen.

Norwegian is hard bezig de broekriem aan te trekken. In plaats van te mikken op groei, gaat de aandacht de onderneming meer uit naar winstgevendheid. Het bedrijf snijdt om die reden in de kosten en verkoopt een deel van zijn vliegtuigen. De totale vloot van Norwegian bestaat momenteel uit circa 160 kisten. Al met al wil Norwegian 2 miljard kroon aan kosten besparen. Daarvan is na de eerste helft van dit jaar circa 1 miljard kroon aan kostenreductie gerealiseerd.