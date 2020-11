Akzo en Prosus geven vlakke AEX kleur

Beleggers kregen de AEX woensdag niet stevig boven 600 punten, terwijl de Midkap-index na zijn openingsverlies naar winst ging. Zorgen over nieuwe lockdowns vanwege het coronavirus leefden op. In de vlakke AEX bleef winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield zwak. AkzoNobel, DSM en Prosus stonden bovenin. Air France KLM ging in de Midkap terug.