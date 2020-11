Futures: verlies voor AEX, Air France KLM in vizier op Damrak

Op het Damrak staat Air France-KLM in het nieuws. De luchtvaartcombinatie overweegt nog eens 6 miljard euro aan extra kapitaal op te halen bij de Franse en Nederlandse overheid en andere investeerders. Dat meldde de Franse krant Le Monde op basis van ingewijden. Het bedrijf heeft al steun gehad van in totaal 10,4 miljard euro van de Franse en Nederlandse staat, die allebei aandeelhouders zijn van het luchtvaartconcern.

In Kopenhagen gaat de aandacht uit naar A.P. Møller-Maersk. De Deense containervervoerder heeft voor de tweede keer in twee maanden tijd zijn winstverwachting verhoogd. Het concern, goed voor het vervoer van ongeveer een vijfde van alle containers ter wereld, meldt dat het herstel van het goederentransport na de klap van de coronapandemie sterker is dan verwacht.

Op macro-economisch werd bekendgemaakt dat de Japanse export in oktober met slechts 0,2 procent is gedaald, na een afname met 4,9 procent in september. Economen hadden gerekend op een daling van 4,5 procent. De Nikkei in Tokio sloot woensdag desondanks 1,1 procent lager en staakte daarmee de opmars van de afgelopen dagen.

De meeste Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. De AEX-index eindigde 0,1 procent lager op 600,94 punten en de MidKap verloor 0,3 procent tot 874,07 punten. De beurs in Parijs won 0,2 procent, terwijl Frankfurt een fractie daalde. De Londense beurs zakte 0,9 procent. Wall Street deed een stapje terug na de recordreeks. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 29.783,35 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,2 procent.

De euro was 1,1875 dollar waard, tegenover 1,1863 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 41,28 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 43,70 dollar per vat.