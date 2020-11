Kalme AEX blijft boven 600 punten

De AEX-index eindigde 0,01% lager op 600,88 punten. De AMX steeg 0,3% naar 877 punten. De koersenborden in Londen (+0,4%), Parijs (+0,5%) en Frankfurt (+0,5%) kleurden eveneens groen.

„Het is meer dan gezond dat de beurzen even op adem komen”, stelde Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro. De beurskoersen liepen de voorbije twee weken fors op, mede dankzij de aankondigingen van de farmaceuten Pfizer en Moderna dat zij beschikken over werkende coronavaccins. „Wij gaan op termijn uit van economisch herstel. Maar dat neemt niet weg dat de winter nog lang kan zijn”, bleef Wessels voorzichtig.

Vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) sprak op zijn beurt van een rustige beurshandel. „Met het zicht op coronavaccins blijven de beurzen positief liggen”, zei hij. Na twee weken van fraaie koersstijgingen zijn aandelen volgens de beursstrateeg ook nog steeds goedkoop als het gemiddelde dividendrendement van AEX-fondsen wordt afgezet tegen de negatieve rentes.

Ondanks de komst van vaccins waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell dat de Amerikaanse economie nog een lange weg te gaan heeft voordat de coronacrisis achter de rug is. „Zijn uitspraken zetten wat druk op de dollar. Ook reageerden de cryptomunten heftiger op zijn woorden dan de rentes”, legde Abma uit. De bitcoin schoot vanochtend omhoog naar $18.500.

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index aan het einde van de middag 0,4% hoger. Technologiebeurs Nasdaq daalde echter 0,03%. In New York was Boeing de uitblinker, omdat het probleemtoestel 737 MAX weer de lucht in mag van de Amerikaanse toezichthouder FAA.

KPN bovenin, Unibail onderaan

In de AEX behoorde KPN (+1,8%) tot de grootste stijgers. Begin deze week waren beleggers teleurgesteld dat er nog geen nieuws van het telecomconcern kwam na berichten over vermeende belangstelling van de Zweedse investeerder EQT. KPN houdt trouwens dinsdag een analistendag. Volgens analist Jos Versteeg (IsingerGilissen) moet topman Joost Farwerck dan met een goed verhaal komen voor de komende jaren.

Ook bankconcern ING en informatieleverancier Relx wonnen 1,8%. Beurszwaargewicht Prosus mocht 1,1% bijschrijven. De AEX werd tevens gesteund door Royal Dutch Shell (+0,9%), dat profiteerde van de hogere olieprijs. De Nuts Group, die te koop staat, zou een goede entree voor Shell op de Nederlandse stroommarkt kunnen zijn, meldt De Telegraaf.

Unibail was de hekkensluiter bij de hoofdfondsen. Het winkelvastgoedfonds leverde 3,6% in na de voorgaande twee dagen met 22% te zijn gestegen. Uit het AFM-register bleek dat zakenbank Morgan Stanley zijn belang in Unibail heeft vergroot tot ruim 10%. Het vastgoedfonds maakte trouwens bekend in maart het grootste winkelcentrum van Nederland te gaan openen, nabij Den Haag.

Betalingsverwerker Adyen ging 2,9% terug. Investeerder Hans Wackwitz, die de Adyen-oprichters ondersteunde, verkocht 200.000 aandelen met een opbrengst van rond €320 miljoen.

In de AMX was bouwer BAM de koploper met een plus van 3,3%. PostNL werd 2,7% hoger gezet.

Air France-KLM boog een aanvankelijk verlies van 6% om in een winst van 1,9%. Het luchtvaartconcern zou volgens het Franse dagblad Le Monde nog eens €6 miljard aan extra kapitaal willen ophalen. Persbureau Bloomberg meldde vandaag ook dat Air France gesprekken met Frankrijk en Nederland voert over extra staatssteun. Het luchtvaartconcern heeft al een toezegging van €10,4 miljard van de Franse en Nederlandse overheid binnen. Volgens Bloomberg kan daar nog eens €4 miljard aan extra staatssteun bovenop komen. Het zou dan gaan om €3 miljard aan steun vanuit Parijs en €1 miljard vanuit Den Haag. Daarnaast zou begin volgend jaar het luchtvaartbedrijf een bedrag van €2 miljard willen ophalen bij beleggers door leningen uit te geven. Air France-KLM wilde geen commentaar geven op deze berichten.

Het lokaal genoteerde JDE Peet’s werd 4% goedkoper. De aandeelhoudersvergadering van de koffie- en theegigant keurde de tekenbonus van €10 miljoen voor de nieuwe topman Fabien Simon goed. De Vereniging van Effectenbezitters en de vakbonden waren echter kritisch over deze voor Nederlandse begrippen ongekend hoge beloning.

