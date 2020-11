Wolters Kluwer gewild op kalme beurs

Rond 12.10 uur stond de AEX-index 0,1% hoger op 601,4 punten. De AMX steeg 0,4% naar 877,7 punten. De beurzen in Londen (-0,2%), Parijs (+0,2%) en Frankfurt (+0,2%) bleven dichtbij de slotstanden van dinsdag.

Vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) sprak van een rustige beurshandel. „Met het zicht op coronavaccins blijven de beurzen wel positief liggen”, zei hij. Na twee weken van fraaie koersstijgingen zijn aandelen volgens de beursstrateeg ook nog steeds goedkoop als het gemiddelde dividendrendement van AEX-fondsen wordt afgezet tegen de negatieve rentes.

Ondanks de komst van vaccins waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell dat de Amerikaanse economie nog een lange weg te gaan heeft voordat de coronacrisis achter de rug is. „Zijn uitspraken zetten wat druk op de dollar. Ook reageerden de cryptomunten heftiger op zijn woorden dan de rentes”, legde Abma uit. De bitcoin schoot vanochtend omhoog naar $18.500.

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting ruim 0,2% hoger. De Japanse Nikkei sloot vanochtend echter 1,1% lager. Het aantal coronabesmettingen steeg in Japan naar recordhoogte.

Wolters aan kop, Unibail onderaan

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door Wolters Kluwer (+1,8%). De informatieleverancier had begin deze week nog last van een verkoopadvies van zakenbank Goldman Sachs. Techinvesteerder Prosus (+1,7%) en verffabrikant AkzoNobel (+1,5%) lagen er eveneens zonnig bij.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell steeg 0,2%. De Nuts Group, die te koop staat, zou een goede entree voor Shell op de Nederlandse stroommarkt kunnen zijn, meldt De Telegraaf.

Unibail was de hekkensluiter bij de hoofdfondsen. Na de 4% winst op dinsdag, leverde het winkelvastgoedfonds weer 2,1% in. Uit het AFM-register blijkt dat zakenbank Morgan Stanley zijn belang in Unibail heeft vergroot tot ruim 10%. Het vastgoedfonds maakte ook bekend in maart het grootste winkelcentrum van Nederland te gaan openen, nabij Den Haag.

Uitzender Randstad zakte 1,3%. Betalingsverwerker Adyen ging 1% terug. Investeerder Hans Wackwitz, die de Adyen-oprichters ondersteunde, verkocht 200.000 aandelen met een opbrengst van rond €320 miljoen.

In de AMX was bodemonderzoeker Fugro (+2,1%) de koploper. Luchtvaartconcern Air France-KLM (-1,5%) stond echter onderin. Het luchtvaartconcern zou volgens onbevestigde berichten van het Franse dagblad Le Monde nog eens €6 miljard aan extra kapitaal willen ophalen. Het heeft al een toezegging van €10,4 miljard van de Franse en Nederlandse overheid binnen.

