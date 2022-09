Premium Het beste van De Telegraaf

Het regende reacties over Alfredo en Janine

Door Martin Visser

Toen ik vorige week vrijdag wegreed van hun flat, dacht ik maar één ding: als ik iedere week een tas boodschappen voor de deur zou zetten, zijn er zoveel problemen opgelost. Ik had net een gesprek gehad met Alfredo en Janine Mion, twee tachtigers die zich moedig door het leven slaan. Gemakkelijk is dat leven niet, want ze moeten het doen met alleen AOW en ze zitten in een huurhuis dat inmiddels veel te duur is geworden.