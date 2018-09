'Positief begin voor AEX'

Navigatiedienstverlener TomTom zag de kwartaalomzet zoals verwacht verder dalen, onder druk van de afzwakkende verkoop bij zijn consumententak. Daar daalden de opbrengsten met ruim een kwart. Wel zaten de opbrengsten van dienstverlening aan de auto-industrie duidelijk in de lift. TomTom handhaafde zijn onlangs verlaagde omzetverwachting voor heel 2018.

Ook Altice blijft in de schijnwerpers staan. Het aandeel was maandag veruit de grootste stijger in de AEX met een winst van 5,4 procent. Het Franse telecombedrijf Bouygues zou samen met andere investeerders een bod op Altice France overwegen. Bouygues zou al met investeerder CVC Capital Partners hebben gesproken.

Hoogspanningsnet

Arcadis heeft een opdracht gekregen van netbeheerder TenneT. Het advies- en ingenieursbureau gaat de komende twee jaar onderzoeken, vergunningen en overleggen met belanghebbenden regelen rond veranderingen aan het hoogspanningsnet. Met de opdracht is twee miljoen euro gemoeid.

Air France heeft een nieuw, finaal loonbod neergelegd bij de Franse luchtvaartbonden om een einde te maken aan de werkonderbrekingen die de luchtvaartmaatschappij teisteren. De kosten door de stakingen inclusief die van deze week zijn volgens de zustermaatschappij van KLM inmiddels opgelopen tot 220 miljoen euro.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese economie in het eerste kwartaal met 6,8 procent is gegroeid. Economen hadden verwacht dat de groei licht lager zou uitkomen op 6,7 procent. Ook de Chinese winkelverkopen namen in maart sterk toe dan verwacht, terwijl de industriële productie vorige maand lager uitviel dan voorzien.

Verlies

De meeste Europese beurzen sloten maandag met verlies. De AEX-index zakte 0,3 procent tot 546,62 punten en de MidKap klom 0,1 procent tot 795,62 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,9 procent.

In New York gingen de beurzen vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 24.573,04 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent.

De euro was 1,2389 dollar waard, tegen 1,2368 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 66,55 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 71,71 dollar per vat.