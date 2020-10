’Militairen betaalden te veel voor pensioen’

Tienduizenden militairen zouden een te hoge pensioenpremie hebben afgedragen. Ⓒ ANP/HH

Zeven (oud-)militairen stappen naar de rechter omdat ze veel te veel pensioenpremie zouden hebben betaald. Volgens hen loopt de financiële schade in de tienduizenden euro’s per persoon. Ook bij andere militairen is volgens hun advocaat jarenlang te veel premie geïnd.