Premium Het beste van De Telegraaf

Groter, slimmer, virtueler en gezonder in Las Vegas Corona houdt grootste techbeurs CES niet tegen

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Veel grote namen haakten vanwege de omicronuitbraak af voor de Consumer Electronics Show, maar de beurs moest en zou dit jaar ook in fysieke vorm doorgaan. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Omicron of niet, na een eenmalige digitale aflevering in 2021 moest en zou de Consumer Electronics Show (CES), de grootste elektronicabeurs ter wereld dit jaar doorgaan in Las Vegas. Ondanks het afhaken van grote deelnemers als Google, Amazon, Meta en Microsoft, die hun waar alleen virtueel komen aanprijzen, openen dit jaar duizenden andere bedrijven wél hun stalletjes in de gokstad.