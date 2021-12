Tweedehands auto kost voor het eerst meer dan €21.000

Met name de tweedehands auto’s uit het middensegment zijn flink in prijs gestegen. De gemiddelde prijs nam daar sinds januari met 9% toe. In de top tien meest populaire occasions staan de merken Audi, BMW, Mercedes en Volkswagen. De gemiddelde prijs van een flinke gezinsauto steeg met 7,1% en kost €15.829. In het luxesegment was de prijsstijging van 1,5% een stuk minder, van €53.961 naar €54.774.

Coronacrisis

De Bovag herkent het door Autoscout24 geschetste beeld. Volgens de brancheclub lopen de prijzen voor gebruikte auto's al tijden op door een kwestie van vraag en aanbod. Door de coronacrisis kozen meer mensen voor individueel vervoer, waarmee de vraag naar auto's, maar bijvoorbeeld ook e-bikes en motoren toenam.

Sinds het begin van de crisis is de grote vraag naar occasions blijven bestaan, met prijsstijgingen tot gevolg. Wat ook meespeelt zijn de leveringsproblemen bij nieuwe auto's. Daarom kiezen consumenten die niet willen wachten voor een tweedehands voertuig. Maar volgens de Bovag is de impact van deze groep op de prijsstijgingen niet heel groot.