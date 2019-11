'Jindal hernieuwt interesse in Ilva-fabriek'

Tarente - Het Indiase Jindal Steel & Power heeft weer mogelijk interesse in de staalfabriek Ilva in Zuid-Italië, momenteel in handen van ArcelorMittal. Dat meldde de Italiaanse krant La Repubblica zonder bronnen te noemen. ArcelorMittal wil de fabriek teruggeven aan de Italianen, omdat de overheid een belangrijke milieugarantie heeft ingetrokken.