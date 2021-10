Bedrijven en vakbonden op de barricade om hoge energierekening

De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, tientallen werknemers en vakbonden FNV en CNV vrezen voor de metaalsector. FME voorzitter Theo Henrar en FNV metaalvoorman Albert Kuiper zullen demissionair minister Blok (EZK) woensdagmiddag een petitie aanbieden.

Bekijk ook: Schaarste jaagt gasprijs door het dak

Veel bedrijven komen in de problemen omdat de kostprijs voor het produceren hoger is dan de prijs die zij voor hun producten krijgen.

De prijs van gas is het afgelopen jaar door verdere prijsstijgingen begin deze week al verzesvoudigd. Ook de elektriciteitsprijs is meer dna verdubbeld, terwijl de prijs voor het recht om een ton CO2 uit te stoten hard omhoog gaat.

Kunstmest

Werkgevers en werknemers willen dat de overheid ingrijpt door bedrijven financieel te ondersteunen. De zogenoemde Indirecte Kosten Compensatie (IKC) die bedrijven konden krijgen om tegemoet te komen aan de kosten die zij maken voor de uitstoot van CO2 binnen het Emissions Trading Scheme (ETS), is vorig jaar in de ijskast gezet. Werkgevers en werknemers willen dat de overheid de regeling onmiddellijk en ruimhartig weer openstelt voor noodlijdende bedrijven en de voorwaarden voor aanspraak op de regeling versoepelt.

Grote verbruikers van gas en stroom in Europa, zoals hoogovens, staalfabrieken, aluminiumsmelters, kunstmestfabrieken en cementproducenten, en ook sommige levensmiddelenproducenten hebben al aangegeven hun productie te zullen vermideren of zelfs fabrieken stil te leggen. Onder hen Yara in Sluiskil en Aldel in de Eemshaven.