Huiseigenaar wil graag isoleren, maar: ’Pas op voor beunhaas’

Een groeiend aantal huiseigenaren heeft last van slecht uitgevoerde isolatiewerkzaamheden, waardoor schade aan woningen is ontstaan. Door de grote behoefte om te besparen op de hoge energietarieven hebben namelijk ook beunhazen zich op isolatieklussen gestort.

Bouwkundig specialist John Kersemakers van Vereniging Eigen Huis herkent dit probleem. „Er zijn sommige aannemers en klusbedrijven die ten onrechte denken dat ze kundig zijn.”

Volgens hem is kennis en ervaring juist heel belangrijk in dit vak. „Hoe je bijvoorbeeld isolatie opbouwt, daar moet je echt kunde van hebben.”

Branchevereniging

Het vinden van de juiste persoon die je huis bekwaam kan isoleren, is niet gemakkelijk. Maar Kersemakers heeft wel een paar tips. „Kijk of een bedrijf gecertificeerd is en aangesloten is bij Isolerend Nederland, de branchevereniging van erkende isolatiebedrijven. Deze vereniging heeft ook een geschillencommissie, waar huiseigenaren met klachten terechtkunnen”, vertelt Kersemakers, die dinsdag trouwens lezersvragen beantwoordt tijdens het energiespreekuur van deze krant.

Is de isolatie eenmaal goed aangebracht, dan is volgens de bouwkundig expert van Vereniging Eigen Huis een gouden regel om voldoende te ventileren. „Wie dat niet doet, kan opeens vochtplekken in de woning krijgen”, benadrukt hij. „Warme lucht kan namelijk meer vocht bevatten dan koude lucht.”

Heb je vragen over het prijsplafond voor energie? Of wil je iets weten over isolatie of de aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp? Stuur je vraag dan nu naar het energiespreekuur dat De Telegraaf organiseert: energiespreekuur@dft.nl. Energie-experts van Gaslicht.com, Vereniging Eigen Huis en Energie-Nederland geven iedere vragensteller aanstaande dinsdag persoonlijk antwoord per e-mail. Vragen kunnen dinsdag tot uiterlijk 10.00 uur worden ingestuurd.