Munten voor jubileum James Bond

De nieuwe serie munten toont de Aston Martin DB van de Britse spion, maar ook de iconische onderzee-auto uit de film The Spy Who Loved Me en het smokingjasje van de spion. Op de achterzijde is de Britse koningin Elizabeth afgebeeld.

Voor de zwaarste munt, met afbeelding van de Aston Martin, is geen prijs bekend. Een exemplaar van twee kilo staat te koop voor omgerekend €149.000.

Er zijn voor gewone stervelingen uit. De prijzen variëren van €12 voor een koper-nikkelen muntstuk van vijf pond, tot €75 voor de zilveren versie en €595 voor een gouden. De meeste gouden munten zijn al weggekocht.

De Royal Mint produceert voor het eerst ook goudstaven en zilveren staven, met de titels van elke Bond-film. Aanleiding is de première van de nieuwste Bond-film No Time to Die, met weer acteur Daniel Craig als vertolker van de Britse spion. De film gaat op 2 april in Nederland in première.